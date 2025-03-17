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رياضة

عمر الساعي يعود لحسابات الأهلي في كأس عاصمة مصر

عمر الساعي
عمر الساعي

يعود عمر الساعي لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي إلى حسابات الجهاز الفني في مباراة إنبي الخميس المقبل في كأس عاصمة مصر التي تشهد الاعتماد على عناصر الشباب بجانب بعض عناصر الفريق الأول تحت قيادة فنية لسامي قمصان مساعد مارسيل كولر. 

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك استقرار على ضم عدد من لاعبي الفريق الأول لتدعيم صفوف الفريق في مباريات كأس عاصمة مصر حيث سيتواجد خالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله وايضا التونسي علي معلول لتدعيم صفوف فريق الشباب الذي سيشارك في البطولة. 

أكد المصدر، جاهزية التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق لتدعيم صفوف الفريق في مباريات كأس عاصمة مصر التي تشهد الاعتماد على عناصر فريق الشباب مطعم بعدد من عناصر الفريق الأول. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن سامي قمصان  سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مواجهة إنبي المقرر لها  يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا” بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للأحمر. 

ويغيب كولر عن الأهلي في مباراة إنبي، بسبب سفره إلي سويسرا لقضاء فترة إجازته، والتي حصل عليها عقب فض معسكر الفريق بعد أحداث مباراة القمة 130.  

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