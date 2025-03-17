الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سيدة استدرجت زوجها واحتجزته لابتزازه ماليًا في السلام

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات احتجاز رجل والاعتداء عليه داخل إحدى الشقق بمدينة السلام، بعد استدراجه بحيلة ماكرة نفذتها زوجته الثانية بالتعاون مع شقيقها وأحد أقاربهم.

 

زوجة الأب تستدرج زوجها وتحتجزه لابتزازه ماليًا في السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من طالب مقيم بمحافظة الجيزة يفيد بتعرض والده للاحتجاز والتعدي عليه، وأوضح في بلاغه أن زوجة أبيه الثانية استدرجته إلى شقة شقيقها تحت ذريعة الإفطار مع أهلها.

وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكى وزوجته قامت على إثرها بإستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أهليتها، وفور وصوله قاما بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإبتزازه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.
 

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بدافع الابتزاز نتيجة خلافات عائلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلام مدينة السلام زوجة الأب تستدرج زوجها وتحتجزه لابتزازه مالي ا

مواد متعلقة

تجديد حبس 4 عمال بتهمة احتجاز زميلهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالسلام

تطور جديد في واقعة احتجاز فتاة داخل غرفة مظلمة 6 سنوات بالبدرشين

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

لمحبي الشتاء، بشرى سارة من الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

شروط اعتذار المعلمين عن عدم المشاركة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

منوعات

المزيد

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

مقتل 37 شخصا، ضحايا موجة الطقس السيئ في 3 ولايات أمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 17-3-2025

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مصر وكيف امتلك المسلمون مفتاح الحصن الأكبر للروم؟

هل قطع الأرحام في رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقتها بأداء فريضة الحج

المزيد
الجريدة الرسمية