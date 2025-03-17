ضبط سيدة استدرجت زوجها واحتجزته لابتزازه ماليًا في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات احتجاز رجل والاعتداء عليه داخل إحدى الشقق بمدينة السلام، بعد استدراجه بحيلة ماكرة نفذتها زوجته الثانية بالتعاون مع شقيقها وأحد أقاربهم.

زوجة الأب تستدرج زوجها وتحتجزه لابتزازه ماليًا في السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من طالب مقيم بمحافظة الجيزة يفيد بتعرض والده للاحتجاز والتعدي عليه، وأوضح في بلاغه أن زوجة أبيه الثانية استدرجته إلى شقة شقيقها تحت ذريعة الإفطار مع أهلها.

وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكى وزوجته قامت على إثرها بإستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أهليتها، وفور وصوله قاما بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإبتزازه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.



تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بدافع الابتزاز نتيجة خلافات عائلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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