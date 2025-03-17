تفاصيل استقبال وفد من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية بالنواب

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس وفدًا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.

روابط راسخة تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مشيرا إلى الدعم التام لأنشطة الجمعية إيمانًا بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار.

التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة

وأشاد جبالي، بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.

العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.

مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ جسدت مساحة آمنة للتنوع

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دومًا مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري.

الدور الوطني للكنيسة المصرية

كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.

مصر واحة للاستقرار في الشرق الأوسط

من جانبه، عبر سكرتير عام الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية، عن بالغ تقديره لاستقبال مجلس النواب المصري اجتماعات الأمانة الدولية للجمعية، ناقلًا خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادراته ومُنجزاته والتي أضفت مزيدًا من القوة على مصر وجعلت منها واحة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة تدعيم أصوات السلام والاستقرار لتكون درع واقي في مواجهة المآسي الإنسانية والتحديات العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.