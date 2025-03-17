أكرم حسني يكشف حقيقة دخوله في قصة حب جديدة

خرج الفنان أكرم حسني، عن صمته للرد على الشائعات التي تنتشر عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دخوله في علاقة حب جديدة.

وقال أكرم حسني خلال لقائه في برنامج "حبر سري": "أنا مبسلمش دماغي للسوشيال ميديا لأن وارد يتكتب عليا 100 إشاعة ووراد يتكتب معلومات غلط".

وتابع متحدثا عن إشاعة أنه يعيش علاقة حب، وقال: "أنا طول الوقت في علاقة حب أنا بحب أولادي وبحب شغلي مين اللي قال إن أنا مش في علاقة حب، ولو موجود بشكل رسمي هعلن دا مش هتكسف يعني".

وخلال اللقاء رفض أكرم حسني التعليق على اتهامه بالتسبب في طلاق جيني والشاعر أمير طعيمة.

وقال أكرم حسني: "أنا بعتبر الحياة الخاصة ملك الطرفين، وأي حاجة تخص صديقي وطليقته تخصهم، وإقحام اسمي في أي حاجة زي دي معنديش رد عليه، ومحبش أتكلم فيه".

وتابع أكرم حسني: "الحاجات اللي زي دي حاجات تخص بيوت، ربنا يستر بيوتنا وأعراضنا وفي ربنا".

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