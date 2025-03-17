الرعاية الصحية: وفد "جايكا" يزور المنشآت التابعة للهيئة بالأقصر وأسوان

استقبلت هيئة الرعاية الصحية، وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وذلك بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظتي الأقصر وأسوان.

وقالت هيئة الرعاية الصحية: شملت زيارة وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بأسوان مستشفى المسلة التخصصي، ووحدة طب أسرة أبو الريش قبلي، إضافة إلى مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر.

التعرف على سُبل تقديم الخدمة الطبية داخل كافة المنشآت الصحية



وذلك بهدف الإطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة، والتعرف على سُبل تقديم الخدمة الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وذلك بما يرمي لتطوير الدعم الفني والتقني بما يتلاءم مع كل المستويات، ويضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

استهلت الزيارة بمستشفى المسلة التخصصي بمحافظة أسوان، حيث تفقد الوفد الأقسام المختلفة بالمستشفى شملت أقسام "الطوارئ، معامل التحاليل، العيادات الخارجية، وحدات العناية المركزة، العيادات الخارجية، والغرف الفندقية" وذلك للتعرف على مستوى الخدمات الطبية وآليات العمل داخل منشآت الرعاية الثالثية بالهيئة.

وفي غضون الزيارة، زار وفد (جايكا) وحدة طب أسرة أبو الريش قبلي، كنموذج لمنشأة تقدم خدمات الرعاية الأولية، حيث تفقد أقسام التسجيل الطبي للمواطنين، وتم التعرف على الخدمات الطبية المقدمة، بدءًا من من طبيب الآسرة وخدمات الأسنان والمعامل والعلاج الدوائي بالصيدلية وصولًا إلى مكتب رضاء المنتفعين وشؤون المستفيدين بالمنشآت، فيما حرص الوفد على الاستماع لعدد من المنتفعين المترددين على الوحدة واستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة.

كما شملت الزيارة أيضًا تفقد مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، وتفقد أقسام "الحضانات، الأجنحة الفندقية، الرنين، الأشعة المقطعية، مكتب شئون المستفيدين، العيادات الخارجية".

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مشروعات التعاون مع جايكا خلال الفترة المقبلة تركز على تطوير الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس للنظام الصحي وتعزيز مفاهيم "الرعاية المتمركزة حول المريض".

معربًا عن فخره بالشراكة المثمرة طويلة الأمد مع جايكا كأحد أهم شركاء التنمية الدوليين في مصر، ودعمهم اللامتناهي لثقافة جودة الخدمة الطبية وللتغطية الصحية الشاملة، لافتًا لأبرز ثمار الشراكة مع جايكا مشروع "الرعاية المتمركزة حول المرضى"، الذي يستمر حتى عام 2027، والذي يُعد امتدادًا لمشروع تعزيز الجودة في المستشفيات المصرية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام مصر بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى.

ومن جانبه أشاد وفد ( جايكا) بمستوى جودة الخدمات الطبية المتقدمة والمتميزة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية المصرية التى قاموا بزيارتها في كافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك يبرهن إقبال وثقة المواطنين في المنظومة.

مؤكدًا جودة تنفيذ المشاريع اليابانية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والمجهودات الملموسة للفرق الطبية والإدارية في منشآت هيئة الرعاية في تطبيق برامج تحسين الجودة وسلامة المرضى، لافتًا إلى السياسات المبتكرة في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وهو ما انعكست نتائجه إيجابيًا على مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية وهو ما يدفع لمزيد من التعاون والدعم لهيئة الرعاية الصحية المصرية.

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)

هذا، وشمل الوفد المشارك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كل من، إيتو تامومي، ممثل قطاع السياحة والثقافة والعلاقات العامة والصحة بمكتب جايكا، الدكتور أحمد الجيزي، مسؤول برامج الصحة بمكتب جايكا، ويوچي تاكاجي، متدرب من الجايكا.

وكان في استقبال الوفد ومرافقته أثناء الزيارة بمحافظة أسوان كل من الدكتورة مي أبوالفتوح، المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي، وفي محافظة الأقصر الدكتور محمد عصام، مدير إدارة الجودة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

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