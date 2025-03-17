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رياضة

5 مواجهات في ختام الجولة الـ 25 بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ25 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروف بـ “دوري المحترفين” بإقامة 5 مواجهات.

 

مواعيد مباريات الاثنين في دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد بروكسي - 9:30 مساءً

الترسانة ضد وادي دجلة - 9:30 مساءً

المصرية للاتصالات ضد ديروط - 9:30 مساءً

أسوان ضد سبورتنج - 9:30 مساءً

بلدية المحلة ضد المقاولون - 9:30 مساءً

وكانت الجولة الـ 25 من دوري المحترفين انطلقت مساء الأحد وجاءت نتائج المباريات كالتالي:


بترول أسيوط ضد منتخب السويس 0ـ1

السكة الحديد ضد لافيينا  2ـ2

الداخلية ضد المنصورة 0ـ3

القناة ضد راية 0ـ0

كهرباء الاسماعيلية ضد طنطا 2ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025


وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.


وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني مسابقة القسم الثاني الترسانة ضد وادي دجلة أسوان ضد سبورتنج بلدية المحلة ضد المقاولون

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