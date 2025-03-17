إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص مبدئيا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 9 أشخاص مبدئيا في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ابوقرقاص.

انقلاب ميكروباص في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص مبدأيا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

مستشفى ملوي التخصصي

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.



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