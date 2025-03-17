عبد المجيد يستعرض بالأرقام ما حققه للصحفيين ويعد بخدمات وإصلاحات جذرية

قال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على ذات المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن لديه برنامجًا طموحًا للمُستقبل لتحقيق الإصلاحات في العديد من القضايا النقابية مصحوبًا بآليات تنفيذية.

ملف التدريب

وأكد «عبد المجيد» في لقائه بالزملاء في "فيتو" ضمن جولاته الانتخابية، استحداث حزمة من البرامج وتحقيق عدالة الخدمة لجموع الصحفيين، من خلال تنظيم دورات تدريبية في المحافظات إلى جانب القاهرة، مع العمل على طرح رؤية لمعهد التدريب الذي تم إنشاؤه وافتتاحه خلال توليه رئاسة لجنة تطوير المهنة والتدريب.

ما حُققت في ملف تدريب الصحفيين

قال عبد المجيد: نظمنا 90 فعالية، ما بين دبلومات، مدتها ثلاثة أشهر، وورش عمل، وعقدت تلك الفعاليات بمعدل ٥ ورش تدريبية شهريًا، واستفاد منها 1500 زميل وزميلة، بمعدل ٢٠ مشتركًا في الفعالية، شملت مجالات عدة.

تطوير ملف تدريب الصحفيين

وأشار إلى استحداثه اللغات «العربية، والإنجليزية، والألمانية، والترجمة الإعلامية من وإلى العربية».

- التصوير وصحافة الفيديو

- الإلقاء الإذاعي والتليفزيوني

- الديسك وفنون صياغة المحتوى والعناوين

- تكنولوجيا الصحافة الإخبارية الحديثة

- التنمية البشرية

- المونتاج الإذاعي والصوت

-دورات في مختلف محافظات مصر، بعد تقسيم المحافظات إلى ٥ قطاعات «القاهرة الكبرى، مدن القناة والشرقية، الإسكندرية ووجه بحري، الدلتا، نظمت بالمنصورة، الصعيد نظمت في الأقصر».

وقال:"إن ملف التدريب ومن بعده ملف الرعاية الصحية والاجتماعية كانا أول الملفات التي تولى إدارتها، وعمل على وضع استراتيجيات عمل لها، مشيرًا إلى أنه لا يزال لديه من الرؤى والخطط والآليات المبتكرة ما يعظم به تقديم الخدمات للأساتذة والزملاء الأعزاء".

وأضاف: “كانت أزمة كورونا خير دليل على الإخلاص في العمل والقدرة على مواجهة التحديات، وتوفير الدعم الحقيقي للزملاء الأعزاء، وأسرهم في لحظات كان التحدي تعجز أمامه دول، والتقصير أو التباطؤ في الدعم غير مأمون العواقب، واصلت الليل بالنهار لمدة ثلاثة أشهر في ظل العزل المنزلي للجميع، حتى أصبت بذبحة غير مستقرة، أنقذني منها الله بفضل دعوات المخلصين".

وتابع: "نجحت في توفير 500 سرير عناية مركزة وغرف عزل، مع 2000 مسحة مجانية بالقصر العيني للزملاء وأسرهم فضلًا عن توفير المطهرات والكمامات في أحلك الظروف من وزارة الإنتاج الحربي".

عبد المجيد: 56 إصلاحًا هيكليًا في لجنة الرعاية الاجتماعية

وأشار «عبد المجيد» إلى أن ما تحقق من 56 إصلاحًا هيكليًا خلال تولية رئاسة لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، من حيث استحداث خدمة الحصول على التحويل عبر الواتس، لتيسير الخدمة على الزملاء، مع مضاعفة سقف الاستفادة من 12 ألفا إلى 24 ألف جنيه، وفي الحالات الحرجة من 12 ألفا إلى 35 ألفا، مع رفع نسبة استفادة الأم والأب من المشروع من 40% من 12 ألفا إلى 70% من 24 ألفا، لتساوى الخدمة مع إنهاء أزمة فواتير الولادة، باعتماد المستحقات بشهادة الميلاد والتقرير الطبي.

حماية الحصول على بدل التدريب

وعن الشق التشريعي قال: وعدت في برنامجي الانتخابي، بحماية الحصول على بدل التكنولوجيا والتدريب كحق مكتسب، لا يُحجب إلا بشطب العضوية النقابية، أو السفر للخارج، للقضاء على ظاهرة وقف بدل التكنولوجيا للزملاء بمجرد فصلهم من صحفهم، أو بخطاب من رئيس التحرير، حال حدوث خلاف معه.

الإنجاز «القضاء على ظاهرة وقف بدل من يُفصل أو تتوقف صحيفته عن الصدور».

- تقدمت في الجلسة الثانية لمجلس النقابة الحالي، بمذكرة قانونية، تثبت أن البدل، يُمنح للصحفي بموجب صفته النقابية، وليس الوظيفية، ومن ثم لا يجوز وقفه، عند انفصام عقد العمل مع الصحيفة، فصفته المهنية باقية، يمارس الكتابة في صحف قد لا تربطه بها عقد عمل، فلا يجوز أن يوضع الزميل بين سندان الحاجة ومطرقة التعطل عن العمل.

مشددًا على أنه قضى على ظاهرة وقف البدل بالفصل وبات حقًا لكل صحفي محتفظًا بصفته النقابية.

دعم حقوق شباب الصحفيين

وأوضح عبد المجيد أنه سيعمل على دعم حقوق الشباب في توفيق أوضاعهم بالمؤسسات الصحفية، والعمل على علاج جذري لثغرات علاقات العمل التي تجبر البعض على العمل بدون أجر ولا حماية أملًا في التعيين والقيد بالنقابة، فضلًا على حقوق الصحفيين المشتغلين في أجر عادل، مع إصلاح جذري لمنظومة القيد، والارتقاء بالتدريب لخلق قيمة مضافة في القدرات تعزز الدخل وتلاحق تطورات سوق العمل.

وأشار عبدالمجيد إلى أن ملف البطالة، وملفات حقوق الرواد المعنوية والمالية على قائمة أولوياته، وإزالة معوقات حرية عمل المصورين، وكذا حقوق كل الزملاء في أجر عادل وخدمات يستحقها أعضاء الجمعية العمومية.

لجنة معاشات الصحفيين

وشدد عبدالمجيد على أن التشريف الأهم في مسيرة عمله النقابية، كان توليه مسئولية لجنة المعاشات، التي عكف خلالها على وضع استراتيجية عمل تستهدف إعلاء قيمة الوفاء للأساتذة وتكريمهم والاحتفاء بهم ونقل خبراتهم إلى الأجيال التالية واستحداث آليات غير مسبوقة نقابيًا، لتحقيق تلك الأهداف من خلال أعياد الميلاد الجماعية وصالون تواصل الأجيال والعمل على منح الأساتذة الرواد الحق في التصويت والترشح.

وشدد عبدالمجيد على أن لديه رؤية وبرنامجًا طموحًا للمستقبل مصحوبًا بآليات التنفيذ المبتكرة، تخدم كل أعضاء الجمعية العمومية، يتضمنها برنامجه الانتخابي بإذن الله.

أكاديمية لتنمية مواهب الطفل

وعن أبناء الصحفيين وتنمية مواهب الطفل، قال تعهدت في برنامجي، بإنشاء أكاديمية لتنمية مواهب الطفل، في أحد الأدوار غير المستغلة، تستهدف تنمية مواهب وقدرات أبناء الصحفيين.

- وحتى يتحقق المشروع، شرعت في تحقيق الأهداف بطريقة أخرى، وهي تنظيم ورش ودورات تنمية مواهب الطفل، لأبناء الصحفيين استفاد منها ٣٥٠ من أبناء الزملاء على النحو التالي:

- ٥٠ من الأطفال في ورش الرسم والتلوين، بواقع شهر، يومين في الأسبوع، بالإنجازات السنوية ونصف العام.

- ٣٠٠ من أبناء الصحفيين، خلال عام، ما بين ورش تعليم لغة إنجليزية، ولغة ألمانية، بعضها للمدارس العامة وأخرى للمدارس التجريبية واللغات.

- تلبية احتياجات حقيقية، بخلق قيمة مضافة في القدرات بما يخلق فرص عمل إضافية، كما روعي في دورات اللغة لأبناء الصحفيين، الإسهام في رفع قدرات الأبناء بما يوفر على الزملاء تكلفة الدروس الخصوصية.



وأشار عبدالمجيد، إلى أن لديه برنامج عمل للفترة المقبلة، بآليات التفيذ سيطرحه على الجمعية العمومية، في الفترة المقبلة.

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