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حوادث

اليوم، إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية العجوزة الإرهابية

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ خلية العجوزة الإرهابية.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية خلية العجوزة الإرهابية عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليات عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.

 

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