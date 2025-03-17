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رياضة

علي معلول جاهز لتدعيم صفوف الأهلي في كأس عاصمة مصر

على معلول
على معلول

أكد مصدر داخل الأهلي جاهزية التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق لتدعيم صفوف الفريق في مباريات كأس عاصمة مصر التي تشهد الاعتماد على عناصر فريق الشباب مطعم بعدد من عناصر الفريق الأول. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: إن سامي قمصان سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مواجهة إنبي المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للأحمر. 

ويغيب كولر عن الأهلي في مباراة إنبي، بسبب سفر إلى سويسرا لقضاء فترة إجازته، والتي حصل عليها عقب فض معسكر الفريق بعد أحداث مباراة القمة 130.  

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