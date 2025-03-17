حسين الزناتي: لست محسوبًا على أي تيار ولم أساهم يومًا في أي فُرقة داخل مجلس الصحفيين (صور)

أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على ذات المقعد في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن جميع أعضاء المجلس، هم نتاج اختيار الجمعية العمومية، وبالتالي فإن جميع أعضاء مجلس النقابة سواء الـ6 المنتظر فوزهم أو المستمرين هم خيار الجمعية العمومية، وملتزمون بتحقيق أهداف ومصالح جموع الصحفيين.

وأشار «الزناتي» خلال لقائه بالزملاء في فيتو ضمن جولاته الانتخابية، إلى أن مجلس النقابة هو "مزاج عام" للجمعية العمومية، وهي التي تختار وتحدد أعضاء المجلس حسب رؤيتها، وعلى جميع المرشحين احترام تلك الاختيارات، والعمل فقط على مصلحة الزملاء.

"الزناتي": لست محسوبًا على أي تيار

وقال: "أنا لست محسوبًا على أي تيار، ووجهتي هي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إنني موجود من أجل الجمعية العمومية فقط، ولا أنظر إلى ألوان الطيف السياسي، أو الاختلافات الأيدولوجية ولو رأت الجمعية العمومية أن دوري انتهى، وأنها تحتاج إلى تجديد الدماء داخل المجلس، سأحترم ذلك بشدة".

وأكد "الزناتي" أن مواقفه المهنية واضحة منذ أصبح عضوًا بمجلس النقابة، ولم يساهم يومًا في أي فُرقة داخل المجلس أو الجمعية العمومية.

لجان بمجلس النقابة

وكشف "الزناتي" أنه عمل لسنوات على إحياء لجنة النشاط بالنقابة، وخدمة الزملاء الصحفيين، في إطار الإمكانيات المُتاحة للجنة، بالإضافة إلى عمله طوال 3 سنوات كأمين للصندوق، خلال لحظة دقيقة وصعبة كانت تمر بها النقابة، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، ونجح خلال هذه الفترة في تثبيت موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا ببداية الشهر، في ظل ظروف صعبة كان الزملاء يمرون بها، وفوائد كانت تُفرض عليهم بالبنوك جرّاء تأخير موعد الصرف.

لجنة الشئون العربية

وفيما يخص لجنة الشئون العربية والخارجية، لفت "الزناتي" إلى إحياء دور اللجنة خلال العامين الماضيين، من خلال اللقاءات التي عقدتها مع أغلب سُفراء الدول الكُبرى، حتى أصبحت نقابة الصحفيين "واحة للحوار"، وأصبح السفراء حريصون على لقاء النقابة أكثر من أي وقت مضى، وشهدت اللجنة زخمًا لم يكن موجودًا من قبل.

التنافس الانتخابي

وأوضح أن التنافس الانتخابي ربما ينتج عنه بعض التجاذبات والمناوشات لكن بمجرد انتهاء الحالة الانتخابية وإعلان النتائج النهائية على الجميع احترام إرادة الجمعية العمومية والعمل على تنفيذ البرامج والأهداف المطلوبة لتحقيق ووضع مصلحة الصحفيين والمهنة على رأس أهداف المجلس للعمل على استكمال الخطوات السابقة وتجنب خلق معادلة صفرية لما تحقق خلال الأعوام الماضية.

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