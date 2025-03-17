مسلسلات رمضان 2025، محمد رجب يبدأ في تهديد عبير صبري ضمن أحداث "الحلانجي"

مسلسلات رمضان 2025 ، تشهد الحلقات القادمة من مسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، بدء طه الحلانجي في تهديد جي جي التي تلعب دورها عبير صبري، بسبب فيديوهات خارجة لها.

أحداث الحلقة 16 من الحلانجي

و شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحلانجي وقوف طه الحلانجي بجانب ياسمين ابنة محمود قابيل في عودة جميع حقوقها من زوجها طارق صبري، ويتعرض طه الحلانجي لحادث سيارة ويتم نقله للمستشفى.

ويقوم سعيد "أحمد وفيق" بمحاولة قتل وردة "إيناس النجار" وتقوم بخطفه، وتساوم شقيقه طه أن يأتي لها بأموالها التي سرقها زوجها منها، مقابل أن تترك شقيقه.

ويكتشف زوج عبير صبري خيانتها ويقوم بالانفصال عنها، ويقوم باسترجاع كل حقوقه منها.

ويقوم مطاوع بالبحث حول طه الحلانجي إلي أن يأتي بورقة سجنه 3 سنوات ويعطيها لخطيبته، كي يكشف سره أمامها.

أحداث الحلقة 15 من الحلانجي

و شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحلانجي، سرقة مكتب طارق صبري، كما يقوم المعلم خليل "محمد لطفي" بتكليف نصاب آخر بمهمة سرقة رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان محمود حميدة.

وتتعرض سماح "أيتن عامر" لوعكة صحية ولكن تخفي تعبها عن طه الحلانجي “محمد رجب”، وتذهب لوالدة طه الحلانجي ميمي جمال، التي تقرر أن تقيم لهم حفل زفاف قريبًا.

ويقوم طه الحلانجي بالذهاب لمجدي "طارق صبري" ليخبره بحادث السرقة التي تعرض لها وعدم الإبلاغ عنها، بسبب الفيديوهات المخلة التي قام بتصويرها لبعض السيدات ومنهم عبير صبري.

ويهدده طه الحلانجي مقابل 10 ملايين جنيه إن لم يقوم بدفعهم سيتم نشر الفيديوهات المخلة له، وأن يتنازل عن محضر استلام الفيلا من زوجته.

ويقوم طارق صبري بالانفصال عن زوجته بسبب تهديد طه الحلانجي له، ويقوم بإمضاء شيك بـ10 ملايين جنيه، كما يقوم بالسؤال عن سوسن "عبير صبري" وأن لها أكثر من 13 فيديو خارج.

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