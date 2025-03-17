مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالمنوفية

لقى مواطن مصرعه، بعد أن صدمه قطار بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة



تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بورود بلاغ بمصرع مواطن مجهول الهوية أسفل عجلات قطار كفر عشما التابعة لدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أن المواطن مصاب بتهتك كامل بالوجه واليدين والقدمين، ما صعّب التعرف على ملامحه، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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