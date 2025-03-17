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رياضة

باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

حسم فريق باريس سان جيرمان، الكلاسيكو لصالحه بالفوز على ضيفه أولمبيك مارسيليا بنتيجة 3-1، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي، ليقترب بقوة من تحقيق اللقب هذا الموسم.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

تقدم باريس سان جيرمان بهدفين أحرزهما عثمان ديمبلي ونونو مينديس في الدقيقتين 17 و42، وقلص أمين جويري الفارق بهدف لفريق مارسيليا في الدقيقة 51.

وحسم العملاق الباريسي تفوقه بهدف ذاتي سجله بول ليرولا مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76، ليوسع الفارق مع منافسه إلى 19 نقطة قبل 8 جولات من انتهاء المسابقة.

ترتيب باريس سان جيرمان ومارسيليا 

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم، ويفوز على غريمه ذهابا وإيابا هذا الموسم ليتجمد رصيد مارسيليا عند 49 نقطة في المركز الثاني.

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