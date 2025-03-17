باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي

حسم فريق باريس سان جيرمان، الكلاسيكو لصالحه بالفوز على ضيفه أولمبيك مارسيليا بنتيجة 3-1، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي، ليقترب بقوة من تحقيق اللقب هذا الموسم.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

تقدم باريس سان جيرمان بهدفين أحرزهما عثمان ديمبلي ونونو مينديس في الدقيقتين 17 و42، وقلص أمين جويري الفارق بهدف لفريق مارسيليا في الدقيقة 51.

وحسم العملاق الباريسي تفوقه بهدف ذاتي سجله بول ليرولا مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76، ليوسع الفارق مع منافسه إلى 19 نقطة قبل 8 جولات من انتهاء المسابقة.

ترتيب باريس سان جيرمان ومارسيليا

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم، ويفوز على غريمه ذهابا وإيابا هذا الموسم ليتجمد رصيد مارسيليا عند 49 نقطة في المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.