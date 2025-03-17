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وظائف شاغرة في المعهد القومي للنقل، اعرف التفاصيل

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف شاغرة في المعهد القومي للنقل.

وكشف الجهاز عن الوظائف المطلوبة وتضمنت ما يلي: أعضاء هيئة التدريس (مدرس - مدرس مساعد)

وكشف الجهاز عن الأوراق المطلوبة وتضمنت ما يلي: 

صورة من شهادة البكالوريوس

- صورة بيان التقديرات

- صورة شهـادة الماجستير والدكتوراه

- نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراه

- صورة شهادة الميلاد مميكنة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- عدد صور ضوئيـة شخصية

- الموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث

- صحيفة الحالة الجنائية

- موافقة جهة العمل أو إقرار كتابي بعدم العمل

- بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبينًا أسباب إنهاء الخدمة والجزاءات ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحًا به خبراته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقًا به المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.

 

تقدم الطلبات باسم (السيد أ.د/ مدير المعهد بمقر المعهد القومي للنقل) وذلك بمقر المعهد شارع النصر – طريق النصر بمكتب سكرتارية الأمين العام بالمعهد في موعد غايته شهر من تاريخ النشر ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد النشر أو التي لا تكون مستوفاة الشروط المشار إليها أعلاه مرفقا بها مسوغات التعيين المطلوبة.

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