12 معلومة عن القبطان عمر عز الدين أسطورة الضفادع البشرية

الضفادع البشرية المصرية أسطورة الوحدات الخاصة البحرية التي تمكنت اختراق دفاعات العدو الإسرائيلي في عز قوته وسطوته ووصلت إلى عقر داره ودمرت أكبر القطع البحرية لديه من هؤلاء الأبطال الذين أصبحوا أسطورة القوات الخاصة البطل الربان عمر عز الدين أحد أبطال لواء الوحدات الخاصة البحرية في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر.

بمناسبة عيد ميلاده فيتو تقدم 12 معلومة عن البطل الأسطورة:

ميلاده ونشأته

ولد بمدينة طنطا يوم 16 مارس عام 1946 والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1965.

_انضم لسلاح الضفادع البشرية وتلقي التدريبات بشواطئ مدينة الإسكندرية.

_ عندما حدثت نكسة 1967 كانت الشرارة التي أوقدت النار داخل الأبطال واصروا على تكبيد العدو الخسائر الفادحة في عقر داره.

_ بدأت القوات المسلحه تعد عمليات خاصة يقوم بها الأبطال خلف خطوط العدو وفي عقر داره في إيلات كان وقتها ضابطا صغيرا بالقوات البحرية ولكن قلبه حديد لا يعرف غير حقيقه واحده النصر أو الشهادة لتطهير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي.

_التدريبات التي تواصلت على مدى سنوات أتت بثمارها عندما قررت القيادة ضرب العدو الصهيوني في عقر داره في الميناء الذي تخرج منه السفن الإسرائيلية لتنفيذ العمليات بسيناء ثم تعود مرة أخرى إليه.

_ في أوائل عام 1968 بدأت القوات الإسرائيلية عمليات الإغارة على سواحل البحر الأحمر في النقط المعزولة والتي كان يتم نقلها عبر السفينتين "بيت شيفع" و"بات يم" في حماية قواتها الجوية، حيث تمكنت من الإغارة على السواحل المصرية في 8 سبتمبر 1968 ونجحت في ضرب 7 دبابات وثلاث عربات مدرعة من القوات المصرية،

_ قررت القياده تدمير هاتين السفينتين من خلال انتقال الضفادع البشرية الي قلب إسرائيل.

_ دمر الميناء الإسرائيلي على أربع مراحل متفرقة حتى تمكنوا من تدمير السفينتين والرصيف الحربي، الأولى كانت في 15 و16 نوفمبر عام 1969 بعد أن توجهت قوات من الضفادع البشرية المصرية في ثلاث تشكيلات يضم كل تشكيل شخصين "2 ضفدع بشري" تمكنوا خلالها من تدمير السفينتين "داليا" و"هيدروما" بعدما لم يجدوا السفينتين المطلوبتين في الميناء"، وأسفرت تلك العملية عن استشهاد الرقيب محمد فوزي البرقوقي.

أما العملية الثانية، فكانت في 5 و6 فبراير عام 1970 وكان الهدف منهما تفجير السفينتين "بيت شيفع وبات يم"، وبالفعل تحركت ثلاث مجموعات من الضفادع البشرية المصرية إلا أن "عز الدين" لم يحالفه الحظ ليكون ضمن صفوف هذه المجموعة، ونجحت العملية في تفجير السفينة بات يم وإلحاق خسائر فادحة بالسفينة بيت شيفع.

القبطان عمرعز الدين , فيتو

_ أما العملية الثالث فكانت بعدما وردت أنباء عن إعادة إصلاح السفينة بيت شيفع وعودتها للعمل مرة أخرى فكان الهدف هو الوصول إلى الميناء لاستطلاع الموقف وذلك من خلال الاختباء في حطام السفينة الغارقة "بات يم" وزرع ألغام في السفينة بيت شيفع نهارا، وكانت هذه العمليه غير العمليات السابقة بعد أن شددت القوات الإسرائيلية من احتياطاتها لعدم تكرار التفجيرات مرة أخرى.

_ فريق العملية: تم تشكيل فريق من الملازم عمر عز الدين والرقيب علي أبو ريشة ولكن الأوضاع كانت حائلا دون استكمال تلك العملية، ما دعاهم إلى إلغاء العملية والعودة.

_ العملية الرابعة كانت يوم ذكرى ليلة اغتصاب فلسطين، على حد وصف البطل عمرعز الدين وبالتحديد في 14 مايو 1970 وكان الهدف منها هو تفجير الرصيف البحري لميناء إيلات، وبالفعل نجحت العملية في تفجير الرصيف البحري بعد زرع الألغام، ما كبد العدو الإسرائيلي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

_ أهم العمليات التي قام بها في حرب أكتوبر يوم 7 أكتوبر 73 شارك في أكبر العمليات التي كبدت العدو الإسرائيلي الخسائر الفادحة بعد أن كانوا يتباهون بقوتهم العسكرية التي لا تقهر حيث قام بمشاركة زملائه بعد تسللهم إلى منطقة بلاعيم بشبه جزيرة سيناء وتدمير أكبر حفار لاستخراج البترول والذي كان تسيطر عليه القوات الإسرائيلية قبل حرب أكتوبر وتستنزف البترول المصري لصالحها خرج بصحبة زملائه وزرعوا المتفجرات بقواعد الحفار الأكبر التابع لإحدى الشركات لتفجيره حتى لا تستفيد قوات الصهاينة بالبترول المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.