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رياضة

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا 0/2 في مباراة الكروت الحمراء بالدوري الإيطالي

أتالانتا وإنتر ميلان،
أتالانتا وإنتر ميلان، فيتو

انتهت مباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان بنتيجة 0/2 للإنتر، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب جيويس، لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

 

أهداف مباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان وحالات الطرد 

سجل كارلوس أوجوستو ولاوتارو مارتينيز هدفي إنتر ميلان في شباك أتالانتا في الدقيقتين 53 و87.

بينما شهدت المباراة إشهار الحكم ل3 بطاقات حمراء لكل من إيدرسون لاعب أتالانتا وباستوني لاعب إنتر ميلان، وأيضا جاسبريني مدرب أتالانتا.

وقرر إنزاجي الاعتماد على كارلوس أوجوستو كظهير أيسر ليعود باستوني إلى مركزه الرئيسي كمدافع، بعد تعافي الأول من إصابته، كما عاد الحارس سومير لتشكيل إنتر ميلان بعد غيابه لإصابة في اليد خلال المباريات الماضية.

فيما تواجد الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، في الخط الهجومي للنيراتزوري.

ترتيب إنتر ميلان وأتالانتا

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: ديميسيتي، هين، كولاسيناك.

خط الوسط: بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، زاباكوستا، بازاليتش.

خط الهجوم: ريتيجي، أديمولا لوكمان.

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