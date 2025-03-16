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رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين أتالانتا وإنتر ميلان في الشوط الأول

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأحد على ملعب جيويس، لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وقرر إنزاجي الاعتماد على كارلوس أوجوستو كظهير أيسر ليعود باستوني إلى مركزه الرئيسي كمدافع، بعد تعافي الأول من إصابته، كما عاد الحارس سومير لتشكيل إنتر ميلان بعد غيابه لإصابة في اليد خلال المباريات الماضية.

فيما تواجد الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، في الخط الهجومي للنيراتزوري.

ترتيب إنتر ميلان وأتالانتا

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: ديميسيتي، هين، كولاسيناك.

خط الوسط: بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، زاباكوستا، بازاليتش.

خط الهجوم: ريتيجي، أديمولا لوكمان.

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