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رياضة

الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يتقدم على برشلونة 1-0 في الشوط الأول

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو

تقدم فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره برشلونة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين  من الدوري الأسباني "الليجا".

جاء هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 45 عن طريق جوليان ألفاريز.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد 

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تشكيل أتليتكو مدريد ضد برشلونة 

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القيمة السوقية لبرشلونة وأتلتيكو مدريد

تصل القيمة السوقية لفريق برشلونة إلى 1.01 مليار يورو في حين تبلغ قيمة أتلتيكو مدريد 496.80 مليون يورو.

ويعد النجم الإسباني لامين يامال، هو الأغلى في صفوف الفريقين بقيمة 180 مليون يورو.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بالدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام أوساسونا، من الجولة السابعة والعشرين، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة.

فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ60 نقطة، بعدما حقق فوزًا أمام فياريال بهدفين لهدف مساء السبت.

ونجح أتلتيكو مدريد في الفوز بمباراته الأخيرة في الليجا ضد برشلونة بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب هذا الموسم، وذلك بعدما خسر خمس مواجهات متتالية أمامه، ولم يتمكن “الروخيبلانكوس” من تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب ضد برشلونة في موسم واحد من الليجا منذ موسم 2005/06.

وفيما يتعلق بالمواجهات في معقل أتلتيكو، فقد تمكن الفريق المدريدي من تحقيق انتصارين متتاليين دون استقبال أي أهداف على أرضه أمام برشلونة في الليجا خلال عامي 2020 و2021، لكنه تعرض للهزيمة في آخر مواجهتين على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” دون أن ينجح في التسجيل، وكانت آخر مرة خسر فيها أتلتيكو ثلاث مباريات متتالية على أرضه أمام برشلونة دون أن يهز الشباك في عام 1968، عندما امتدت السلسلة إلى أربع مباريات.

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