هدايا يوليو للموظفين.. تفاصيل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري.. 350 ألف موظف يترقون.. وحوافز مالية للمستفيدين

مع قرب بداية شهر يوليو من كل عام، ينتظر الموظفون فى الجهاز الإدارى للدولة الإعلان عن حركة الترقيات فى الجهات الحكومية، كما يترقب العديد منهم موعد الإعلان عن تلك الحركة وعدد الموظفين الذين سيتم ترقيتهم.

وكشفت مصادر مطلعة تحدثت إليها فيتو، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، يستعد للإعلان عن حركة ترقيات كبيرة فى شهر يوليو المقبل، تشمل أكثر من 350 ألف موظف بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وأضافت المصادر أن إجراء حركة الترقيات فى يوليو 2025 سيترتب عليه زيادة مرتبات الموظفين المستفيدين، وذلك بعد انتقالهم إلى المستوى والدرجة الوظيفية الأعلى، وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى تفصل جدول الترقيات الوظيفية وآليات احتساب الأجر الوظيفى بعد الترقية.

وأوضحت المصادر أن الترقيات المتوقع إعلانها بعد بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2025ـ2026، تتضمن شاغلى الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، الذين تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو الجاري، حيث سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب).

وأكدت المصادر أنه اعتبارًا من 1 يوليو، يستحق الموظف المُرقى الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%. وستشمل الحركة كل من توافرت فيهم الشروط ولم يكن لديهم أى مانع من موانع الترقية حتى 30 يونيو الجاري، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وكشفت المصادر أن الموظفين شاغلى وظائف المستويات الوظيفية المختلفة، سيحصلون على حافز مالى بنسبة 5% من أجرهم الوظيفى فى 30 يونيو 2025، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريًا، وذلك للفئات التالية:

المجموعة التخصصية: لشاغلى كبير قبل العمل بقانون الخدمة المدنية أو المستوى الوظيفى الأول (أ) تكراري.

المجموعة الكتابية والفنية: لشاغلى الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفى الأول (أ).

المجموعة الحرفية: لشاغلى الدرجة الأولى قبل العمل بالقانون، أو الثانى (أ).

مجموعة وظائف الخدمة المعاونة: لشاغلى المستوى الثالث (أ).

وتمنح هذه الحوافز للموظفين غير شاغلى الوظائف القيادية أو الإشرافية، بشرط مضى ثلاث سنوات على شغلهم للمستوى الوظيفى الحالي.

من ناحية أخرى يعتزم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إطلاق موقع إلكترونى جديد، يمكن للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، الاستعلام من خلاله عن مدى استحقاقهم للترقية.

أما الفئات المحرومة من الترقية وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فهم: الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء” (ممتاز) فى العامين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية، وفقًا للمادة 29 من قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظف المُعار: لا يُرقى حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وتنتهى الإعارة، ويستوفى المدة البينية اللازمة للترقية، حيث لا تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الترقية.

ويدخل ضمن القائمة الموظفون الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية أو جنائية نهائية، مثل الإيقاف عن العمل، حيث يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتًا، ولا يُرقى إلا فى حالة حصوله على حكم بالبراءة أو عقوبة لا تزيد على الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 10 أيام، وكذلك الموظفون المحالون للمحاكمة التأديبية أو الجنائية: يُحرم الموظف من الترقية حتى يتم محو الجزاء التأديبى الصادر بحقه، علاوة على الموظفين الحاصلين على إجازة بدون أجر: يُحرم الموظف من الترقية إذا كان فى إجازة بدون أجر وقت حركة الترقية، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

وأكدت المصادر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يضع اللمسات النهائية على تفاصيل حركة الترقيات، ومن المتوقع الإعلان الرسمى عنها خلال الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ تنفيذها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو 2025.

وأضافت المصادر أن هذه الترقيات تأتى فى إطار خطة الحكومة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وتحفيز الموظفين، ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن الجهاز يستهدف تحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، وفقًا للمعايير القانونية المحددة.

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