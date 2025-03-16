الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

روحانيات خاصة في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد السلطان حسن (صور)

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في مسجد السلطان حسن

رصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السلطان حسن، اليوم الأحد، في الليلة السابعة عشر من شهر رمضان المبارك.

حيث سيطر الخشوع والدعاء على المصلين خلال صلاة التراويح وسط إقبال كبير من المواطنين لأداء صلاة التراويح وسط أجواء إيمانية خاصة.

عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان 2025

وتختلف آراء العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح، ولكن الرأي الراجح هو أنها تؤدي 20 ركعة من غير الوتر، و23 ركعة بالوتر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها 11 ركعةً، ولكن الصحابة رضي الله عنهم صلوها 20 ركعةً، وهذا ما عليه عمل المسلمين في معظم البلدان.

توقيت صلاة التراويح في رمضان 2025

تؤدى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال، يشرع للمسلم أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يرى فيها الهلال، ويُكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يومًا.

كيفية أداء صلاة التراويح

تؤدى صلاة التراويح جماعةً في المسجد، حيث يصلي الإمام بالناس ركعتين ركعتين، مع التسليم بعد كل ركعتين، يستحب للمسلم أن يطيل القراءة في صلاة التراويح، ويُفضل قراءة سور طويلة في الركعات الأولى، وسور أقصر في الركعات الأخيرة.

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