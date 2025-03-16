الأحد 16 مارس 2025
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معهد تيودور بلهارس يوضح العادات غير الصحية في الصيام

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو
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يواصل معهد تيودور بلهارس نشر إنفوهات  التوعية الصحية، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك. 

وتقدم منة الله حسام حجازي، أخصائي الصحة العامة وعضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ثاني إنفوجرافات سلسلة "صوموا تصحوا"، التي تسلط الضوء على العادات الغذائية غير الصحية خلال رمضان، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

 تجنب العادات الغذائية غير الصحية في رمضان

الإفراط في تناول الحلويات الجاهزة، واستبدالها بحلويات منزلية مضاف إليها الفواكه الطبيعية.

 

 تناول بدائل مغذية مثل الأرز باللبن
 

 اختيار أطباق صحية مثل سلطة الفواكه بالزبادي.

أعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء نشر سلسلة "صوموا تصحوا"، وهي مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية التي يقدمها معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

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