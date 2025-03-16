أكرم حسني: الأكل هو المتعة الحلال الوحيدة

كشف الفنان أكرم حسني، عن جوانب من شخصيته وهواياته، قائلا: "أنا أب لولد وبنت، وممثل يعشق التمثيل"، مشيرًا إلى أنه يحب عمله جدًا، ويستمتع به ويمتهن الفن ويحب العمل بهذا المجال.

متعة أكرم حسني في الحياة

وأوضح أكرم حسني، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يحب الأكل الذي يُحرم منه، مشيرًا إلى أنه يعتبره المتعة الحلال الوحيدة تقريبًا، مؤكدا أنه يحب الأكل بشكل كبير جدًا، وهناك العديد من الوجبات محروم من تناولها بكثرة.

أكرم حسني: أحب ركوب الخيل والسباحة

وأشار إلى أنه يحب ركوب الخيل والسباحة، ويعشق السفر، لكنه لا يستطيع القيام به كثيرًا بسبب انشغاله المستمر بالتصوير، موضحًا: "بمجرد ما أخلص التصوير، بسافر"، مشددًا على أنه يستمتع بالاستماع إلى الموسيقى جدًا، لكنه عندما حاول ذكر المزيد من هواياته قال ممازحًا: "ما إحنا قلنا كل الحاجات.. بحب وأجيد قيادة السيارات".

أكرم حسني لـ "حبر سري": النكتة القصيرة بتضحك أكتر.. الكوميديا الأقصر أفضل

أكد الفنان أكرم حسني، أنه معجب بتجربة المسلسلات الكوميدية القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط، مشيرًا إلى أنه بعد خوض هذه التجربة في مسلسل «بابا جه» و«الكابتن»، متسائلًا: «كيف كان ينجز مسلسلات من 30 حلقة سابقًا، نظرًا للمجهود الضخم الذي تتطلبه الكوميديا؟».

وأوضح "حسني"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكوميديا كلما كانت أقصر، كانت أكثر تأثيرًا وسرعة في الوصول إلى الجمهور، مضيفًا: "الضحك محتاج يكون مكثف.. النكتة القصيرة بتضحك أكتر من النكتة الطويلة"، مشيرًا إلى أن المحتوى الأقصر يحقق نسب مشاهدة أعلى لأن الجمهور يميل إلى إعادة مشاهدة المحتوى الخفيف والممتع، بينما الأعمال الطويلة قد تواجه مشكلة عدم توفر الوقت الكافي للمشاهدين لإعادتها.

وشدد على أنه لم يقتصر هذا المبدأ على المسلسلات فقط، بل امتد إلى الأغاني الكوميدية التي يعمل عليها، مشيرًا إلى أنه يحرص على ألا تتجاوز مدة الأغنية دقيقتين، رغم أن المعيار المعتاد للأغاني هو 3 دقائق ونصف إلى 4 دقائق، موضحًا أن الأغاني الكوميدية تعتمد على "الإفيه"، متابعًا: «وبالتالي إذا طالت مدتها، قد يفقد المستمع اهتمامه، حتى لو الإفيه حلو، الناس مش هتقعد تسمعه كتير».

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