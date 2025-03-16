الأحد 16 مارس 2025
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افتتاح قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى

مديرة مستشفى الكبد
مديرة مستشفى الكبد والجهاز الهضمي في ملوي

أعلنت الدكتورة شيماء اسماعيل، مدير مستشفى مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى، جنوب محافظة المنيا عن افتتاح قسم الأشعة التداخلية. 

افتتاح قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوى

وأضافت، أن تلك الخطوة تعكس التزام المستشفى بتقديم أحدث التقنيات الطبية لعلاج الحالات الحرجة دون الحاجة إلى تدخل جراحي، يسهم هذا القسم الجديد في تقليل فترة التعافي والمضاعفات المحتملة للمرضى.

ورم سرطاني في عنق الرحم

وأوضحت، مديرة مستشفى الكبد والجهاز الهضمي في ملوي، أن أولى الحالات التي استقبلها القسم، تم علاج مريضة تبلغ من العمر 49 عامًا تعاني من ورم سرطاني في عنق الرحم، مما أدى إلى انسداد في مجرى البول وارتفاع حاد في وظائف الكلى. 

مديرة مستشفى الكبد والجهاز الهضمي في ملوي

وبعد إدخالها إلى قسم العناية المركزة وخضوعها لثلاث جلسات غسيل كلوي متتالية، تمكن فريق الأشعة التداخلية من إجراء تركيب قسطرة خارجية على الكلية اليمنى (PCN) لإنقاذ حالتها وتحسين وظائف الكلى، تحت إشراف د. محمد علاء الدين يحيى، أخصائي الأشعة التشخيصية والتداخلية.

كما أعربت الدكتورة شيماء إسماعيل عن شكرها لفريق العناية المركزة الذي ساهم بشكل كبير في رعاية المريضة، بقيادة الدكتور روماني سند والدكتور. نادي ممدوح، والدكتور سلمان حمدي، استشاري التخدير والعناية المركزة، وفريق التمريض المتميز.

قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي في ملوي

وقالت: قسم الأشعة التداخلية  أصبح متاحًا الآن لخدمة المرضى بأحدث التقنيات، ويواصل المستشفى سعيه نحو تقديم أفضل رعاية صحية متكاملة.

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