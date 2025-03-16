وزارة السياحة توافق على تعديل ومد برنامج تحفيز الطيران لموسم الصيف المقبل

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

وحرص شريف فتحي في بداية الاجتماع علي الترحيب بالدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار الجديد في أول اجتماع له بالمجلس بعد صدور القرار الوزاري الخاص بشغله لهذا المنصب، معربًا عن سعادته بانضمامه للعمل بالوزارة وتمنياته له بالتوفيق فيما هو قادم، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس.

كما تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث تم عرض نظرة عامة على برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي يستمر العمل به حتى نهاية أبريل المقبل، وتم استعراض أبرز النتائج التي حققها البرنامج خلال عام 2024 ومقارنتها بما تحقق في عام 2023، وكذلك مقارنة الربع الرابع في كل من العامين بالآخر، والتي جاءت متضمنة تحقيق نمو في أعداد الركاب ورحلات ومقاعد الطيران الوافدة لمصر على رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بجانب تحقيق الحركة السياحية نمو يقدر بنسبة 7% في عام 2024.

مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل

وفي ضوء ما تم مناقشته، وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل والذي سيستمر خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر 2025، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

كما تم عرض واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق عن العام المالي 2025/ 2026 وما تتضمنه من موارد واستخدامات.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار كان قد أصدر قرارًا وزاريًا بندب الدكتور شريف جمال عبد الجواد من وزارة المالية لشغل منصب أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، حيث كان يشغل منصب مدير عام بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية.

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