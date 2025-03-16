الأحد 16 مارس 2025
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الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بالمنيا (صور)

كسر مفاجئ في خط مياه
كسر مفاجئ في خط مياه بقطر 300 مم في المنيا

أعلن المهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بقطر 300 مم بشارع رمسيس في منطقة أرض سلطان، حيث تم إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة.

الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بقطر 300 مم في المنيا

فور تلقي بلاغ عبر الخط الساخن 125 بشأن تسرب المياه، توجه رئيس الشركة لمتابعة سير العمل، ووجه بسرعة الدفع بسيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة، مما أسهم في إنجاز أعمال الإصلاح في وقت قياسي.

كسر مفاجئ في خط مياه بقطر 300 مم في المنيا

وأكد رئيس الشركة أن المياه عادت إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الإصلاح، مشيرًا إلى جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي أعطال على مدار 24 ساعة.

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات عبر الخط الساخن 125 أو خدمة شكاوى الواتساب على الرقم 01271269587، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لجميع أهالي المحافظة.

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