الأحد 16 مارس 2025
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"تيودور بلهارس للأبحاث" يُطلق مسابقة علمية تفاعلية لتحفيز الإبداع

تيودور بلهارس للأبحاث
تيودور بلهارس للأبحاث

 يُنظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث مسابقة علمية تفاعلية تهدف إلى تحفيز التفكير والإبداع لدى المتابعين.

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يُطلق مسابقة علمية تفاعلية

ودعا المعهد جميع المهتمين إلى المشاركة والتفاعل مع الأسئلة العلمية التي يُقدمها المعهد عبر صفحته الرسمية.

وفي سياق  آخر نشر معهد تيودر بلهارس،  إنفو عن فوائد الصيام الصحية،  وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إنفوجرافات سلسلة "صوموا تصحوا"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الفوائد الصحية العديدة للصيام، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

فوائد الصيام الصحية


 يقلل من الالتهابات ويحسن صحة القلب وضغط الدم. 


 يساعد في ضبط مستوى السكر بالدم


 يؤخر علامات تقدم العمر ويحفز إفراز هرمون النمو. 


 يدعم نمو العضلات وقوتها. 


 يقي من الأمراض العصبية ويحسن وظائف المخ.

 

أعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء نشر سلسلة "صوموا تصحوا"، وهي مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية التي يقدمها معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

 

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