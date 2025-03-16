الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين في المنيا

إصابة شخصين إثر حادث
إصابة شخصين إثر حادث تصادم بين ربع نقل وملاكي في المنيا

أصيب شخصان جراء حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالطماطم، وأخرى ملاكي في أحد طرق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين إثر حادث تصادم بين ربع نقل وملاكي في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع التصادم على طريق طهنشا بمركز المنيا.

طريق طهنشا بمركز المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، كما تم إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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