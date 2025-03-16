مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 17، عبدالستار الكف يدخل عالم السوشيال ميديا

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، ذهاب زوجة عطية لأولاد عبدالرحيم غلاب للتعاون معهم وتنقل لهم أخبار عبدالستار الكف.

وتذهب الزوجة الثانية لسعد "صبري فواز" وتقابل زوجته الأولي، وتهدده أن لم يذهب لها سوف تخبر زوجته الأولى.

وتذهب ابنة عبدالستار الكف لوالدها لتخبره أنها عرفت أنه قام بكتابة تعهد لوالدتها، بأنه لم يقترب منها مرة أخري، ولكنه يخبرها أنه قام بكتابة هذا التعهد كي يعرف كل ما يريد منها.

ويدخل عبدالستار الكف عالم السوشيال ميديا من فيس بوك، وسناب شات، انستجرام، خلال الحلقة 17 من العمل.

ويذهب كمال "وليد فواز" لوحيد "خالد أنور" كي يعرف منه مكان عبد الستار الكف "محمد هنيدي" لأنهم يحاولون الوصول له من فترة ولا احد يعرف، ويعلم سعد “صبري فواز” بسر أولاد عبدالرحيم غلاب.

أحداث الحلقة 16 من شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، مواجهة بين عبدالستار الكف "محمد هنيدي" وسعد "صبري فواز بسبب شقة الدكتورة نهى عابدين ووالدتها، واستطاع عبدالستار كسب القضية للطبيبة ضد عمها.

ويذهب أولاد عبدالرحيم غلاب للمعلم دبوري الذي يعود مرة أخري، ليهدد عبدالستار الكف ليكشف لهم مكان الذهب، وتذهب مقبولة "اسما إبراهيم" لطليقها مكتبه، لتكشف له سر أولاد غلاب، مقابل ابتعاده عن ابنته.

ويتم خطف صبري فواز من قبل احدى العصابات التابعين لأولاد عبدالرحيم غلاب، ويقوم عبدالستار بإمضاء إقرار بعدم التفريط من ابنته أنجي، وتخبره مقبولة أن من يعرف مكان الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب هو سليمان سيفنكس، ويبدأ في البحث عنه.

ويبدأ عبدالستار الكف في دخول عالم التيك توك، ويبدأ في أولى الجولات والتي يردد خلالها "كبس كبس كبس"، ويفوز بأسد خلال الايف.

أحداث الحلقة 15 من شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ظهور الفنان أحمد سلطان في شخصية شاب صعيدي يذهب لمكتب عبد الستار؛ كي يحصل على سلاح تركه والده عند عبد الستار منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ويتم القبض على خالد أنور صديق ابنة عبد الستار الكف بتهمة السرقة، ويتم تحرير محضر ضده، وتدافع عنه إنجي عبد الستار الكف، لأن صديقها كريم قام بتلفيق التهمة له.

وتستمر مقبولة "أسما إبراهيم" في التجسس على طليقها عبد الستار لمعرفة كل أخباره ويتم نقل أخباره لسعد الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز.

ويقوم سعد "صبري فواز" بمناقشة ابنة عبد الستار الكف، ويخبرها أن والدها كان مؤذيا للغاية وأنه أفسد حياة أناس كثيرين.

ويكتشف أولاد عبد الرحيم غلاب أن الحاج حسن أبو حمادة الذي من المقرر أن يشاركهم في شركتهم الخاصة توفي منذ 10 سنوات، ويكتشفون أن من قام بهذه الأمور عبد الستار الكف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.