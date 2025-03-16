الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 17، عبدالستار الكف يدخل عالم السوشيال ميديا

شهادة معاملة أطفال
شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، ذهاب زوجة عطية لأولاد عبدالرحيم غلاب للتعاون معهم وتنقل لهم أخبار عبدالستار الكف.

وتذهب الزوجة الثانية لسعد "صبري فواز" وتقابل زوجته الأولي، وتهدده أن لم يذهب لها سوف تخبر زوجته الأولى.

وتذهب ابنة عبدالستار الكف لوالدها لتخبره أنها عرفت أنه قام بكتابة تعهد لوالدتها، بأنه لم يقترب منها مرة أخري، ولكنه يخبرها أنه قام بكتابة هذا التعهد كي يعرف كل ما يريد منها.

ويدخل عبدالستار الكف عالم السوشيال ميديا من فيس بوك، وسناب شات، انستجرام، خلال الحلقة 17 من العمل.

ويذهب كمال "وليد فواز" لوحيد "خالد أنور" كي يعرف منه مكان عبد الستار الكف "محمد هنيدي" لأنهم يحاولون الوصول له من فترة ولا احد يعرف، ويعلم سعد “صبري فواز” بسر أولاد عبدالرحيم غلاب.

 

أحداث الحلقة 16 من شهادة معاملة أطفال 

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، مواجهة بين عبدالستار الكف "محمد هنيدي" وسعد "صبري فواز بسبب شقة الدكتورة نهى عابدين ووالدتها، واستطاع عبدالستار كسب القضية للطبيبة ضد عمها.

ويذهب أولاد عبدالرحيم غلاب للمعلم دبوري الذي يعود مرة أخري، ليهدد عبدالستار الكف ليكشف لهم مكان الذهب، وتذهب مقبولة "اسما إبراهيم" لطليقها مكتبه، لتكشف له سر أولاد غلاب، مقابل ابتعاده عن ابنته.

 

ويتم خطف صبري فواز من قبل احدى العصابات  التابعين لأولاد عبدالرحيم غلاب، ويقوم عبدالستار بإمضاء إقرار بعدم التفريط من ابنته أنجي، وتخبره مقبولة أن من يعرف مكان الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب هو سليمان سيفنكس، ويبدأ في البحث عنه.

ويبدأ عبدالستار الكف في دخول عالم التيك توك، ويبدأ في أولى الجولات والتي يردد خلالها "كبس كبس كبس"، ويفوز بأسد خلال الايف.

أحداث الحلقة 15 من شهادة معاملة أطفال 

 وشهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ظهور الفنان أحمد سلطان في شخصية شاب صعيدي يذهب لمكتب عبد الستار؛ كي يحصل على سلاح تركه والده عند عبد الستار منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ويتم القبض على خالد أنور صديق ابنة عبد الستار الكف بتهمة السرقة، ويتم تحرير محضر ضده، وتدافع عنه إنجي عبد الستار الكف، لأن صديقها كريم قام بتلفيق التهمة له.

وتستمر مقبولة "أسما إبراهيم" في التجسس على طليقها عبد الستار لمعرفة كل أخباره ويتم نقل أخباره لسعد الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز.

ويقوم سعد "صبري فواز" بمناقشة ابنة عبد الستار الكف، ويخبرها أن والدها كان مؤذيا للغاية وأنه أفسد حياة أناس كثيرين.

ويكتشف أولاد عبد الرحيم غلاب أن الحاج حسن أبو حمادة الذي من المقرر أن يشاركهم في شركتهم الخاصة توفي منذ 10 سنوات، ويكتشفون أن من قام بهذه الأمور عبد الستار الكف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شهادة معاملة اطفال الحلقة 17 من شهادة معاملة اطفال شهادة معاملة أطفال الحلقة 17 نهى عابدين محمد هنيدي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، عبدالستار يقتحم عالم "التيك توك" في الحلقة 16 من "شهادة معاملة أطفال"

الأكثر قراءة

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع

مع الزاهدين.. سفيان الثوري سيد العلماء

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

محمد رمضان يشترط هذا الأمر قبل أن يهدى 100 ألف جنيه لشخصين "فيديو"

منوعات

المزيد

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. سفيان الثوري سيد العلماء

ما فضل قيام الليل بالعشر الأواخر من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

لماذا يتركنا الله نخطئ ثم يحاسبنا على الخطأ.. وهل الدعاء يغير القدر؟ الشباب يسألون وجمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية