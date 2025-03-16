الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيف الجزيري يتوجه لتونس للانتظام في معسكر منتخب بلاده

سيف الجزيري
سيف الجزيري

غادر القاهرة صباح اليوم الأحد، التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجهًا إلى بلاده للانتظام في معسكر منتخب تونس استعدادًا لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ويلتقي المنتخب التونسي مع ليبيريا على ملعب الأخير يوم 19 مارس الجاري، على أن يستضيف نظيره مالاوي يوم 24 من نفس الشهر في تونس.

وكان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب خوض مباراة سموحة في كأس مصر.
ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا  الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقرر له يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي جوزيه بيسيرو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك منتخب التونسي معسكر منتخب تونس مباريات دور الثمانية يستأنف الزمالك تدريباته

مواد متعلقة

الزمالك يحسم ملف تجديد عقد الونش

الطريق إلى نهائي كأس مصر 2024-2025.. الزمالك يصطدم بسيراميكا.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي.. وهذه مواعيد المباريات

الأكثر قراءة

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

أسعار الذهب،ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، شاهد شكل "طاولات" باعة الموسكي بعد التطوير

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

منوعات

المزيد

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان وتنظيفها وحقنها بالمخدر أثناء الصيام

شاب يسأل: ليه ربنا معملش زوجة وعيلة؟! وعلي جمعة يقدم إجابة تفصيلية

المزيد
الجريدة الرسمية