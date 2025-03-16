مسلسل الحلانجي الحلقة 16، محمد رجب يتعرض لحادث سيارة

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحلانجي وقوف طه الحلانجي بجانب ياسمين ابنته محمود قابيل في عودة جميع حقوقها من زوجها طارق صبري، ويتعرض طه الحلانجي لحادث سيارة ويتم نقله للمستشفى.



وتشهد الحلقة مشادة بين طارق صبري وجي جي التي تلعب دورها عبير صبري بعد علمها بأنه تم سرقة الفيديو المصور لها وهي تخون زوجها، وتؤكد علي طارق صبري أن يتخلص من طه الحلانجي.



ويقوم سعيد "أحمد وفيق" بمحاولة قتل وردة "إيناس النجار" وتقوم بخطفه، وتساوم شقيقه طه أن يأتي لها بأموالها التي سرقها زوجها منها، مقابل أن تترك شقيقه.

ويكتشف زوج عبير صبري خيانتها ويقوم بالانفصال عنها، ويقوم باسترجاع كل حقوقه منها.

ويقوم مطاوع بالبحث حول طه الحلانجي إلي أن يأتي بورقة سجنه 3 سنوات ويعطيها لخطيبته، كي يكشف سره أمامها.

أحداث الحلقة 15 من الحلانجي

و شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الحلانجي، سرقة مكتب طارق صبري، كما يقوم المعلم خليل "محمد لطفي" بتكليف نصاب آخر بمهمة سرقة رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان محمود حميدة.

وتتعرض سماح "أيتن عامر" لوعكة صحية ولكن تخفي تعبها عن طه الحلانجي “محمد رجب”، وتذهب لوالدة طه الحلانجي ميمي جمال، التي تقرر أن تقيم لهم حفل زفاف قريبًا.

ويقوم طه الحلانجي بالذهاب لمجدي "طارق صبري" ليخبره بحادث السرقة التي تعرض لها وعدم الإبلاغ عنها، بسبب الفيديوهات المخلة التي قام بتصويرها لبعض السيدات ومنهم عبير صبري.

ويهدده طه الحلانجي مقابل 10 ملايين جنيه إن لم يقوم بدفعهم سيتم نشر الفيديوهات المخلة له، وأن يتنازل عن محضر استلام الفيلا من زوجته.

ويقوم طارق صبري بالانفصال عن زوجته بسبب تهديد طه الحلانجي له، ويقوم بإمضاء شيك بـ10 ملايين جنيه، كما يقوم بالسؤال عن سوسن "عبير صبري" وأن لها أكثر من 13 فيديو خارج.

أحداث الحلقة 15 من الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحلانجي وفاة والد الحلانجي الذي يقوم بدوره الفنان سامح الصريطي، إثر أزمة قلبية.

ويذهب المعلم خليل "محمد لطفي" لتقديم واجب العزاء لـ طه الحلانجي في والده، وذلك بعد الخلاف الذي وقع بينهما في الحلقات الماضية، ويقوم المعلم خليل بدفع مليون جنيه مقابل عملية النصب الذي من المقرر أن يقوم بها طه الحلانجي.

وتقوم وردة "إيناس النجار" بتهديد زوجها محمود حمدان إن ظل يبحث وراءها ستخبر زوجته الأولى بأنه متزوج عليها.

وتدخل سماح "أيتن عامر" في مشادة مع ابن عمها بسبب عدم حضوره جنازة وعزاء والد طه الحلانجي، ويقوم الحلانجي بتوزيع أموال آخر عملية نصب قاموا بها.

ويقوم الفنان محمد رجب بعملية سرقة جديدة خلال أحداث الحلقة 14 من العمل، بسرقة رجل الأعمال طارق صبري.

تفاصيل الحلقة 13 من الحلانجي

وشهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "الحلانجي" تصاعد الأحداث الدرامية، حيث نشبت مشادة حادة بين وردة (إيناس النجار) وشقيقها بسبب عملها كراقصة، إذ يرفض أخذ أي أموال منها.



وفي تطور آخر، يحاول طارق صبري التفاوض مع محمود قابيل لإقناع والد زوجته بعودتها إلى منزلها، لكنه يواجه رفضًا قاطعًا.

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