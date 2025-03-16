الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي هيئة الإمداد والتموين

رئيس الأركان يتناول
رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي هيئة الإمداد
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شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود وطلبة المعاهد الصحية تناول وجبة الإفطار بمركز تدريب مشترك هيئة الإمداد والتموين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاطمئنان على الفرد المقاتل إداريًا ومعنويًا وتدريبيًا.

وهنأ الفريق أحمد خليفة رجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصرى المؤهل علميًا وبدنيًا ومعنويًا لتحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

 

وأدار حوارًا مع عدد من الجنود استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات والقضايا، وأوصاهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية.

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