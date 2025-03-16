مساعد وزير العدل: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل نهاية رمضان

أعلن المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أنه قبل نهاية شهر رمضان سيتم ميكنة جميع فروع التوثيق.

مناقشة تيسير إجراءات تسجيل العقارات أمام مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

عدد مكاتب الشهر العقاري

وكشف أن هناك 28 مكتب شهر عقاري رئيسي في المحافظات، و753 فرع توثيق منهم 750 مميكن بالكامل.

إزالة نحو 99% من عقبات التوثيق

وأعلن عن إزالة نحو 99% من عقبات التوثيق، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات على منظومة مصر الرقمية بما يساهم في تسهيل إجراءات التوثيق.

عقد دورات تدريبية لموظفي الشهر العقاري على المستجدات التشريعية

وأشار مساعد وزير العدل، إلى عقد 47 دورة تدريبية، لصالح 3500 عضو فنى على المستجدات التشريعية ، قائلا: العمل الفني يقوم على تطبيق منشورات فنية.

حل مشكلة التفسير الخاطئ لبعض المنشورات

وأكد أنه في بعض الأحيان يتم التفسير الخاطئ لبعض المنشورات، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية تستهدف تفسير وتوضيح هذه المنشورات.

أنظمة التسجيل العقاري

وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن هناك نظامين للتسجيل العقاري، السجل العيني، والشهر الشخص، مؤكدا أنه هناك 213 مأمورية للشهر الشخصي، وتم ميكنتها جميعها، موضحا أن المجتمعات العمرانية الجديدة بها 22 مأمورية.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.

وجاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني

وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات

كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.