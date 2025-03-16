أزمة بين مزارعي سوهاج بسبب محصول البصل.. خسائر فادحة بسبب انخفاض الأسعار ووقف التصدير.. والفلاحون: «بيوتنا اتخربت.. ونطالب الحكومة بتوفير أسواق لمنتجاتنا في الخارج»

تشهد محافظة سوهاج، إحدى أبرز محافظات الصعيد في إنتاج البصل، أزمة كبيرة هذا العام بسبب انخفاض أسعار البصل ووقف تصديره، مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين الذين يعتمدون على هذا المحصول كمصدر رئيسي للدخل.

والبصل السوهاجي، الذي كان يُعد من أبرز الصادرات المصرية إلى دول الخليج والعالم بسبب جودته العالية وقدرته على تحمل التخزين لفترات طويلة، أصبح اليوم عبئًا ثقيلًا على كاهل المزارعين.

أزمة انخفاض الأسعار ووقف التصدير

أكد مزارعون من محافظة سوهاج أن وقف تصدير البصل تسبب في انهيار الأسعار محليًا، حيث وصل سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه فقط، مقارنة بأسعار أعلى في السنوات الماضية.

وأشار المزارعون إلى أنهم يعتمدون بشكل كبير على التصدير لتحقيق أرباح مجزية، ولكن مع توقف التصدير، تكدست المحاصيل في الأسواق المحلية، مما أدى إلى انخفاض الطلب وزيادة المعروض، وبالتالي تلف جزء كبير من المحصول بسبب عدم وجود سعة تخزينية كافية.

وقال جبريل عبده، أحد المزارعين من قرية أولاد يحيى بسوهاج: "هذا العام حدثت كارثة حقيقية للمزارعين بسبب انخفاض سعر البصل. نحن نطالب الحكومة بفتح باب التصدير مرة أخرى لإنقاذنا من هذه الأزمة، خاصة أن زراعة البصل مكلفة للغاية وتتطلب تكاليف عالية من الأسمدة والعمالة والمبيدات والمياه".

جهود مديرية الزراعة

في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، قامت مديرية الزراعة بسوهاج بإنشاء مناشر لفرز وتدريج البصل في مركزي جرجا وجهينة، بالتعاون مع مشروع Fas الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويهدف المشروع إلى دعم صغار المزارعين من خلال تزويدهم بأدوات الزراعة الحديثة وفتح قنوات تسويق جديدة ومع ذلك، لم تعمل هذه المناشر بشكل كامل بسبب نقص المعدات والآلات اللازمة لفرز البصل.

البصل السوهاجي.. الذهب الأصفر

وتُعد سوهاج من أهم المحافظات المنتجة للبصل في مصر، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة من البصل هذا العام إلى 25,429 فدان، مقارنة بـ 18 ألف فدان في السنوات السابقة، وتشتهر المحافظة بزراعة البصل السبعيني، الذي يتميز بفترة نمو قصيرة تتراوح بين 70 إلى 75 يومًا، مما يجعله متاحًا في الأسواق مبكرًا مقارنة بالأنواع الأخرى، كما يتميز البصل السوهاجي بقدرته على التخزين لفترات طويلة دون تلف، مما يجعله مناسبًا للتصدير.

وأوضح الدكتور عابدين علي محمد، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن المزارعين طوروا أساليب الزراعة والإنتاج بالاعتماد على توصيات المراكز البحثية مثل محطة بحوث شندويل، مما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج، كما أشار إلى وجود عدة مفارش غير رسمية لتجميع وتعبئة البصل، والتي تعتمد عليها الكيانات التصديرية في تجهيز المحصول.

فرص التصدير المهدورة

وأكد المهندس محمود عبد العال، أخصائي تكتل البصل بوحدة التنفيذ المحلية بمديرية الزراعة بسوهاج، أن البصل السوهاجي يتمتع بفرص تصديرية كبيرة، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والخليجية، وتعد ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا والسعودية من أبرز الأسواق المستوردة للبصل المصري، وأشار إلى أن الاستخدام المتزايد للبصل المجفف في الصناعات الغذائية والتوابل يفتح آفاقًا جديدة لتصدير البصل السوهاجي.

وناشد المزارعون في سوهاج الحكومة بسرعة فتح باب تصدير البصل مرة أخرى، وتوفير الدعم اللازم لإنقاذهم من الخسائر الفادحة التي يتعرضون لها، كما يطالبون بتوفير المعدات اللازمة للمناشر الجديدة لضمان فرز وتدريج المحصول بشكل جيد، مما يساهم في تحسين جودة التصدير وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.

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