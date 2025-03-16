بن غفير يضع 3 شروط للاستجابة لنتنياهو والعودة لحكومة الاحتلال

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إقناع الوزير المستقيل ايتمار بن غفير للعودة للائتلاف، وسط مخاوف متعاظمة من سقوط الحكومة، واللجوء للانتخابات المبكرة لو فشل نتنياهو في تمرير الموازنة.

ويقدم نتنياهو إغراءات بمليارات الدولارات لبن غفير لأي ملفات يطلبها، حتى يعود، ليساعده في تمرير الموازنة، رغم أنه كان من مسببات رحيله بعيدا عن ملف حرب غزة والصفقة، إذ كانت المبالغ التي طلبها بن غفير للشرطة وأنصاره، ورفض حليفه السابق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

شروط بن غفير

وأرسل نتنياهو، عدة مبعوثين إلى بن غفير، وعرضوا عليه وعلى حزبه المليارات مقابل العودة إلى الائتلاف. لكن بن غفير يطالب بتلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة، والوقف الكامل للمساعدات الإنسانية، وإقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يتعيّن إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية مارس وإلا ستتجه إسرائيل إلى انتخابات.

ويخشى رئيس الوزراء الاحتلال بشدة إقرار ميزانية بأغلبية 61 عضوًا فقط في، ويبذل جهودًا لإعادة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الائتلاف.

ورد أتباع الوزير السابق برفض ضمني بقولهم: "يعرضون علينا المال، يريدون أيديولوجية"، هذه تحديات الحكومة وأهدافها.

والأسبوعان المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي "الحكومة والبرلمان"، وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء نتنياهو كرئيس وزراء، إذ إن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.