الأمن يكشف ملابسات فيديو دهس مواطن على الدائري بأكتوبر

في واقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضب المتابعين، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل حادث صدم مروع شهدته منطقة الطريق الدائري باتجاه أكتوبر في الجيزة، الحادث الذي وثقته عدسات الكاميرات وانتشر كالنار في الهشيم، أظهر قائد سيارة "ميني باص" يدهس أحد المارة قبل أن يلوذ بالفرار، لكن تحركات الأجهزة الأمنية كانت أسرع مما توقع الجاني.

فيديو حادث الطريق الدائري

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية، بشأن قيام سائق سيارة "مينى باص" بصدم أحد الأشخاص ولاذ بالفرار أثناء سيره بالطريق الدائرى اتجاه أكتوبر بالجيزة.

وبالتحريات الدقيقة نجحت في تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه يعمل فني تحاليل ويقيم بمحافظة القليوبية، المفاجأة لم تتوقف عند ذلك، فقد كشف الفحص أن رخصة التسيير منتهية، بالإضافة إلى طمس اللوحات الخلفية لإخفاء هوية المركبة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة وبرر فراره بخوفه من اعتداء الأهالي عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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