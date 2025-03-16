الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو دهس مواطن على الدائري بأكتوبر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

في واقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضب المتابعين، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل حادث صدم مروع شهدته منطقة الطريق الدائري باتجاه أكتوبر في الجيزة، الحادث الذي وثقته عدسات الكاميرات وانتشر كالنار في الهشيم، أظهر قائد سيارة "ميني باص" يدهس أحد المارة قبل أن يلوذ بالفرار، لكن تحركات الأجهزة الأمنية كانت أسرع مما توقع الجاني.

فيديو حادث الطريق الدائري 

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  مقطع فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية، بشأن قيام سائق سيارة "مينى باص" بصدم أحد الأشخاص ولاذ بالفرار أثناء سيره بالطريق الدائرى اتجاه أكتوبر بالجيزة.

وبالتحريات الدقيقة نجحت في تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه يعمل فني تحاليل ويقيم بمحافظة القليوبية، المفاجأة لم تتوقف عند ذلك، فقد كشف الفحص أن رخصة التسيير منتهية، بالإضافة إلى طمس اللوحات الخلفية لإخفاء هوية المركبة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة وبرر فراره بخوفه من اعتداء الأهالي عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو حادث الطريق الدائري حادث الطريق الدائرى الطريق الدائري باتجاه أكتوبر اخبار الحوادث

مواد متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على كوبري سملا بطريق "طنطا - كفر الشيخ" الجديد

الأكثر قراءة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

حريق هائل بمخزن كابلات بطريق برج العرب في الإسكندرية (صور)

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

وزيرة التنمية المحلية تؤكد على إزالة التشوهات البصرية بعقارات الموسكى

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

منوعات

المزيد

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة الأبلة

ما حكم الشرع في تناول المرأة دواء لمنع الحيض في شهر رمضان؟ دار الإفتاء ترد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

المزيد
الجريدة الرسمية