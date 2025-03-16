الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شخص قتل في مشاجرة بالبساتين

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صرحت نيابة البساتين الجزئية، بدفن جثة شخص قتل في مشاجرة بنطاق دائرة القسم وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

وبدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية إلى مكان الحادث.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، الأول يضم ثلاثة أشخاص من بينهم المتوفى ومصابان بسحجات وكدمات، والثاني يضم شخصين مصابين بإصابات مماثلة.

وتبين أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، حيث تصاعدت الأمور إلى مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك عنيف بالأيدي، أسفر عن مصرع أحد المتشاجرين وإصابة الآخرين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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