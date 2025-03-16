الأحد 16 مارس 2025
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الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الغذائيةيتفقد مصنع الطابية التابع لـ قها بالإسكندرية

الرئيس التنفيذي للقابضة
الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الغذائية يتفقد مصنع الطابية

أجرى الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، جولة تفقدية في مصنع الطابية التابع لشركة قها للأغذية المحفوظة بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير عمليات الإنتاج والوقوف على خطط التطوير والتحديث الجارية.

ورافق  الدكتور علاء ناجي خلال الجولة كل من:

سعيد الدليل – الرئيس التنفيذي لشركة قها للأغذية المحفوظة.

للواء محمد المحروقي – العضو المنتدب لشؤون الصناعات الغذائية بالشركة القابضة.

مجموعة من رؤساء القطاعات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

خطة تطوير شاملة لرفع كفاءة الإنتاج

أكد الدكتور علاء ناجي خلال الجولة أن هناك خطة متكاملة لتطوير المصانع تشمل، تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية،  تقليل الفاقد في عمليات التصنيع، ما يساهم في خفض التكاليف وتحسين الجودة،  استخدام أحدث التقنيات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

إشادة بجهود العاملين ودعم مستمر للتطوير

في ختام الجولة، أشاد  الدكتور علاء ناجي بجهود العاملين في مصنع الطابية، مؤكدًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يضمن تحقيق التوازن في الأسواق وخدمة مصالح المواطنين.

تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية وتحقيق التنمية المستدامة، لضمان توفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية للمستهلكين.

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الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطوط الإنتاج شركة قها للاغذية المحفوظة محافظة الإسكندرية

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