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ثقافة وفنون

25 مارس إصدار فيلم "Mickey 17" للمشاهدة علي المنصات الرقمية

MICKEY، فيتو
MICKEY، فيتو

روبرت باتينسون، أعلن المخرج الشهير بونج جون هو، أن فيلمه الجديد "Mickey 17"، والذي يلعب بطولته روبرت باتينسون، سيصدر للمشاهدة على المنصات الرقمية في 25 مارس الجاري، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من عرضه في صالات السينما.

عرض فيلم Mickey 17 في مهرجان برلين السينمائي الدولي

 وعرض رسميا فيلم المخرج بونغ جون هو، Mickey 17، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي خلال شهر فبراير الماضي.

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روبرت باتينسون يتحدث عن تجربته مع المخرج بونج جوان

 فيما تحدث الممثل روبرت باتينسون عن تجربة العمل مع المخرج الكوري الجنوبي الشهير بونج جوان في فيلمه الجديد Mickey 17.

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 وأبدى الممثل روبرت باتينسون، في تصريحات صحفية، إعجابه بتجسيد دور البطولة في فيلم من إخراج المخرج بونج جوان، قائلًا: "إن هذه التجربة رائعة.. لم أقم بعمل مثيل لها في مسيرتي الفنية، الفيلم مجنون للغاية وأسلوب العمل فيه مختلف تمامًا".

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تفاصيل فيلم  Mickey 17

 ويجسد الممثل  روبرت باتينسون، خلال الفيلم، دور رجل يذهب بعد وفاة عدد من المستنسخين عنه، في رحلة استكشافية بشرية مهمة وخطيرة، لاستعمار العالم الجليدي “نيفلهايم”، ويرفض السماح ببديله المستنسخ البديل أن يحل محله، ليواجه عددًا من الأخطار.

ويلعب بطولة فيلم Mickey 17، بجانب  الممثل روبرت باتينسون، كل من، ستيفن يون، ونعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو.

فيلم Mickey 17، مأخوذ عن رواية خيال علمي للكاتب إدوارد أشتون، بعنوان “Mickey 7”، والتي صدرت في فبراير 2022.

 

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