الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يتابع استعدادات استقبال الصيف من مخزون المنتجات البترولية لضمان تلبية احتياجات المواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
وإجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز، كما إستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عددًا من الإتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخرًا، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف  حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي تكليفات الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

حريق هائل بمخزن كابلات بطريق برج العرب في الإسكندرية (صور)

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

وزيرة التنمية المحلية تؤكد على إزالة التشوهات البصرية بعقارات الموسكى

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

منوعات

المزيد

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة الأبلة

ما حكم الشرع في تناول المرأة دواء لمنع الحيض في شهر رمضان؟ دار الإفتاء ترد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

المزيد
الجريدة الرسمية