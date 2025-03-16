الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

إحياء يوم الثقافة الفلسطينية في دار الأوبرا المصرية (صور)

يوم الثقافة الفلسطينية
يوم الثقافة الفلسطينية في دار الأوبرا المصرية

نظمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، فعالية يوم الثقافة الفلسطينية في دار الأوبرا المصرية، تضمنت عرض لوحات غنائية وفلكلورية من التراث والثقافة والهوية الفلسطينية، مساء أمس السبت، على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

وشهدت الأمسية حضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ المصري والفنانيين وممثلي الأحزاب والمراكز والسفارات الأجنبية والعربية في مصر وعدد من الشخصيات العامة المصرية والجالية الفلسطينية.

وأكد ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة خلال كلمته بالحفل على دور الثقافة والمثقفين الفلسطينيين في حمل الهوية والتراث الفلسطيني  في المحافل المختلفة، ودورهم الطليعي خلال حرب الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى الدور الممنهج للقوة القائمة بالاحتلال من أجل القضاء على أرشيف الذاكرة الفلسطينية واستهداف القطاع الثقافي والمبدعين الفلسطينيين والذين يمثلون جزءا أصيلا من ذاكرة الشعب الفلسطيني ووعيه.

 كما أكد أن وعي المثقف والمبدع الفلسطيني  ويقينه بخصوصية رسالته ومسؤوليته الثقافية والمجتمعية حتمت عليهم الاستمرار في نقل الصوت والإرث الفكري  الفلسطيني في المحافل كافة.

وأضاف أن استخدام الثقافة لتأصيل الهوية الوطنية الفلسطينية وحمل ذاكرة البلاد وسيرتها للأجيال القادمة هي جزء من رسالة الصمود وبقاء الذات وللإبداع والحضارة الفلسطينية للحفاظ على أشكال المكون الثقافي جنبا إلى جنب مع صمود أبناء شعبنا على أرض الوطن وتضحياتهم في كافة أنحاء فلسطين، سيما في ظل  دماء شهداء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وحيوات الأسرى التي انقضت داخل سجون الاحتلال، بالتوازي مع  مقاومة محاولات التهويد للمقدسات الإسلامية، ومجابهة مساعي التهجير بما يتسق مع موقف أحرار العالم وخاصة الشقيقة الكبرى مصر.

وتضمن برنامج الأمسية فقرة موسيقية على آلتي البيانو والكمان قدمها مصطفي وزينة قدورة، أعقبها فقرات من الأغاني التراثية الفلسطينية والتي أدتها الفنانة ليندا مهدي بمصاحبة الفنان مايكل أُنسي، واختتمت الأمسية بأداء فني من الدبكة الشعبية الفلسطينية قدمتها فرقة كنعان للثقافة والفنون. 

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