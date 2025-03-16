جلسة استماع للممثل القانوني لقناة الشمس بالأعلى للإعلام غدًا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، لعقد جلسة استماع يوم الإثنين 17 مارس 2025، بشأن ما تم رصده من تصريحات مثيرة للجدل عن عمل المرأة خلال حلقة برنامج «أصعب سؤال» تقديم مصعب العباسي، والتي أذيعت يوم الجمعة الماضي واستضاف خلالها الشيخ هاني الصالحي، وذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد.

برنامج أصعب سؤال

ومن المقرر أن يخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة لإعمال شئونها حيال مقدم البرنامج طبقًا لقانون النقابة.

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