الري: إحلال وصيانة 706 بوابات ترع على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم ٢٠٢٥.

واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتي تستهدف إحلال وصيانة عدد (٧٠٦) بوابات، منها (٢٩٥) بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد (٢٠٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، وعدد (٨٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للرى والصرف، وعدد (١٣١) بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري.

كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتي تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الإحتياجات ٢٠٢٥، وإمداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة، وذلك بعدد (٣٣١) بوابة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل الأول من ابريل ٢٠٢٥.

وصرح الدكتور سويلم أن عملية صيانة وإحلال البوابات تأتى فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وضمان تطبيق المناوبات على الترع، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين.

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال الجارية للبوابات لضمان نهو أعمال التنفيذ بشكل عاجل قبل فترة أقصى الإحتياجات مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقا المعايير الفنية الموضوعة.

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