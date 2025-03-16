الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

فحص طبي لـ عبد الله السعيد بعد إصابته أمس

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

يخضع عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد لفحص طبي للاطمئنان على إصابته 

 وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب الوسط التي تعرض لها خلال مواجهة سموحة التي أقيمت أمس السبت في بطولة كأس مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي: إن عبد الله السعيد تعرض لكدمة في الركبة 

وتابع: "اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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