الإثنين 17 مارس 2025
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اقتصاد

الصناعات الغذائية تطلق وسائل تواصل مع أعضائها

الصناعات الغذائية،
الصناعات الغذائية، فيتو

أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عددا من الخدمات والآليات للتواصل مع الاعضاء، ويأتي هذا في إطار حرص الغرفة الدائم على التواصل الإيجابي والفعال مع الأعضاء، بجميع المنصات التي سبق وقد أطلقتها الغرفة لسهولة وسرعة تحقيق هذا التواصل وتتضمن التالي:

- خدمة iVoiceUp: هي منصة رائدة لتوصيل وإدارة جميع أنواع الشكاوى أو المقترحات بكل سهولة وأمان بدون الكشف عن الهوية للوصول إلى الإدارة واتخاذ اللازم نحو حلها، كما تسمح بربط الغرفة بأصحاب المصلحة المشتركة لتعزيز فرص التعاون لحل مشكلات الأعضاء، وفي حالة وجود شكوى أو مقترح برجاء الضغط على الرابط أدناه  للتحويل إلى موقع iVoiceUp واتباع الخطوات.

 

- الخط الساخن: يمكن التواصل مع الغرفة عن طريق الهاتف من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ5 مساءً على رقم 01212222670.

- خدمة الواتس آب: من خلال تطبيق الواتس آب على رقم 01212222670.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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الصناعات الغذائية الصناعات إتحاد الصناعات

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