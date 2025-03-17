الصناعات الغذائية تطلق وسائل تواصل مع أعضائها

أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عددا من الخدمات والآليات للتواصل مع الاعضاء، ويأتي هذا في إطار حرص الغرفة الدائم على التواصل الإيجابي والفعال مع الأعضاء، بجميع المنصات التي سبق وقد أطلقتها الغرفة لسهولة وسرعة تحقيق هذا التواصل وتتضمن التالي:

- خدمة iVoiceUp: هي منصة رائدة لتوصيل وإدارة جميع أنواع الشكاوى أو المقترحات بكل سهولة وأمان بدون الكشف عن الهوية للوصول إلى الإدارة واتخاذ اللازم نحو حلها، كما تسمح بربط الغرفة بأصحاب المصلحة المشتركة لتعزيز فرص التعاون لحل مشكلات الأعضاء، وفي حالة وجود شكوى أو مقترح برجاء الضغط على الرابط أدناه للتحويل إلى موقع iVoiceUp واتباع الخطوات.

- الخط الساخن: يمكن التواصل مع الغرفة عن طريق الهاتف من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ5 مساءً على رقم 01212222670.

- خدمة الواتس آب: من خلال تطبيق الواتس آب على رقم 01212222670.



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