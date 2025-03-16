الأحد 16 مارس 2025
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بينهم 9 سيدات، إصابة 13 عامل إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 13 عامل، بينهم 9 عاملات إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 13 عامل إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية السوبي بمحور سمالوط، شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 عامل بينهم 9 عاملات، مقيمين في مركز سمالوط ومطاي.

 مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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