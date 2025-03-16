الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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تصدر ترأس  الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة العربية غير العادية التي عُقدت بطلب من دولة فلسطين في العاصمة الإدارية الجديدة نشاط الرئيس السيسي خلال الفترة من الأول من مارس حتى الخامس عشر من الشهر ذاته.

قادة العرب يؤكدون رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم 

وشهدت القمة نقاش القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو لتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ثبات الموقف العربي في ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

كما تناولت القمة أيضًا استعراض واعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، حيث أعرب القادة العرب عن دعمهم الكامل لهذه الخطة، وهو ما تجلى في البيان الختامي للقمة.


كما ألقي الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
كما جاء أبرز نشاط الرئيس السيسي خلال تلك الفترة كالتالي:

- الرئيس السيسي يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط.

- الرئيس السيسي يجري زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.

-  الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

- الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية المصرية.

- الرئيس السيسي يشهد حفل يوم الشهيد ويكرم أسماء وأسر الشهداء.

- الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.

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