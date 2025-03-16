موعد انضمام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

منتخب مصر، ينتظم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم في معسكر الفراعنة غدا الإثنين، استعدادا لمباراتي الفراعنة أمام منتخبي إثيوبيا يوم 21 مارس الجاري، على ملعب العربي زوالي بالمغرب، ثم مباراة سيراليون يوم 25 من الشهر نفسه باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد إنضمام باقي المحترفين لمعسكر الفراعنة

ومن المقرر، أن ينضم باقي المحترفين لمعسكر منتخب مصر الوطني مساء اليوم الأحد، بانضمام حمدي فتحي وتريزيجيه، على أن يكتمل انضمام باقي المحترفين مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش غدا الإثنين.

محمد صلاح ومصطفى محمد، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر

وينطلق اليوم الأحد، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك

ويتجمع لاعبو منتخب مصر في فندق إقامة الفريق مساء اليوم الأحد، ويعقد حسام حسن جلسة مع اللاعبين، يتحدث خلالها عن أهداف الفريق في معسكر مارس، على أن يخوض الفريق مرانه الأول في التاسعة مساء على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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