الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد انضمام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، ينتظم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم في معسكر الفراعنة غدا الإثنين، استعدادا لمباراتي الفراعنة أمام منتخبي إثيوبيا يوم 21 مارس الجاري، على ملعب العربي زوالي بالمغرب، ثم مباراة سيراليون يوم 25 من الشهر نفسه باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد إنضمام باقي المحترفين لمعسكر الفراعنة

ومن المقرر، أن ينضم باقي المحترفين لمعسكر منتخب مصر الوطني مساء اليوم الأحد، بانضمام حمدي فتحي وتريزيجيه، على أن يكتمل انضمام باقي المحترفين مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش غدا الإثنين.

محمد صلاح ومصطفى محمد، فيتو
محمد صلاح ومصطفى محمد، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر 

وينطلق اليوم الأحد، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك 

ويتجمع لاعبو منتخب مصر في فندق إقامة الفريق مساء اليوم الأحد، ويعقد حسام حسن جلسة مع اللاعبين، يتحدث خلالها عن أهداف الفريق في معسكر مارس، على أن يخوض الفريق مرانه الأول في التاسعة مساء على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر محمد صلاح منتخب مصر الأول لكرة القدم اثيوبيا ملعب العربي زوالي سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

المصري يحتفل بانضمام ثنائي الفريق لقائمة منتخب مصر استعدادًا لتصفيات الأمم الأفريقية

هداف الدوري، أرقام إمام عاشور مع الأهلي بعد استبعاده من منتخب مصر

استمرار استبعاد الثلاثي المغضوب عليهم من قائمة منتخب مصر

خماسي الزمالك في معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون

الأكثر قراءة

طرح تذاكر القطارات لأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم

درجات الحرارة اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في مصر

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في أسعار الفراخ اليوم الأحد 16 مارس 2025

تعرف على أسباب تدخل صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المواد البترولية

انخفاض الكوسة والملوخية وارتفاع البصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ما حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

واشنطن أبلغت تل أبيب بتوجيه ضربة عسكرية للحوثيين قبل وقوعها

ليفربول يواجه نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو

منوعات

المزيد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 16 رمضان سنة 1307 هـ، مولد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، أصدر 8588 فتوى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية