مسلسلات رمضان 2025، ريهام حجاج لفيتو: مسلسل أثينا يخدم المجتمع

بعد نهاية عرضه

مسلسلات رمضان 2025، أعربت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حلو مسلسلها الذي انتهي عرضه بانقضاء النصف الأول من الشهر الكريم “أثينا”.

وقالت في تصريحات لفيتو: إن قصة مسلسل أثينا التي تتناول الدارك ويب قضية مهمة، وتخدم المجتمع الذي نعيش فيه، مشيرة إلي هذه الأمور يتناولها الجيل الحالي بشكل كبير.

واكدت أن هناك صعوبات كثيرة واجهتها أثناء تصوير شخصية نادين التي قدمتها وخاصة ازمة مرضها بجانب ساعات التصوير العديدة.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل اثينا

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أثينا وقفة احتجاجية للطلاب يطالبون فيها باستقالة إيمان السعدنى من منصب رئيس الجامعة "سوسن بدر"، ويختار الطلاب الدكتور "نبيل عيسى" بديلا عنها.



وتظهر نادين "ريهام حجاج" عن طريق الفلاش باك وهي تقوم بتغطية أحداث عزة، ويقوم برنامج أثينا بمراسلة نادين ويؤكد لها أن معني اسم أثينا تعني تحقيق العدالة.

ويتم القبض على سوسن بدر خلال أحداث الحلقة الأخيرة، ويقوم كل من هشام خطاب ويوسف بالبحث وراء الدكتور صلاح يزن الذي يعمل في الأدوية منتهية الصلاحية.

ويقوم أثينا بهاكر جميع أجهزة الجامعة، ويقوم مجموعة من الطلاب بمتابعة كل الأجهزة، كما يقوم مروان بالاعتداء على والده بسبب والدته التي تم إيداعها بمصحة نفسية منذ ما يقرب من 15 عاما، ويتم القبض على الدكتور صلاح يزن.

ويتم العثور على سليمان سامي الذي يلعب دوره الفنان يوسف عثمان داخل دار رعاية للمسنين، ويكشف لهم أنه أصيب يمرض يهاجم الأعصاب وجهاز التنفس.

ويكشف لهم سليمان "يوسف عثمان" أنه من وراء برنامج أثينا، وراء كل ما حدث في الحلقات السابقة، ويؤكد لهم أن الذكاء الاصطناعي بدأ في العمل بشكل مطلق بدون تدخل بشري.

ويؤكد أنه قام بتغذية برنامج AI أثينا بكل ما يخص محمود عشري الذي قرر الانتحار في الحلقات الأولى، والدليل علي ذلك أن برنامج أثينا تحدث اول مرة مع مي.

وبعد كشف مي أن برنامج أثينا عبارة عن AI، قامت بالاتفاق معه أن انتهت حياتها سوق يختفي أثينا من الوجود.

الحلقة 14 من مسلسل أثينا

وتبدأ علاقة مروان وداليدا في التقرب بشكل كبير ويقف بجانبها في أزمتها الأخيرة، وهي الفيديوهات التي تم نشرها عبر السوشيال ميديا.

وتقرر إيمان السعداوي "سوسن بدر" منع نادين "ريهام حجاج" من دخول الجامعة نهائيا، وتقوم الدكتورة وفاء "سلوى محمد علي" بإخبار نادين أن الجامعة تجعل مروان يسافر لإسبانيا كمنحة.

ويكشف أدهم "نبيل عيسى" لنادين أسماء الشركات التي قامت والدته سوسن بدر بالمشاركة عليهم من خلال مشاريع التخرج للطلاب.

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