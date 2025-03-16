مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 1، الأزمات تحاصر محمد فراج وإلقاء القبض عليه

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 1، تضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، الكشف عن تفاصيل شخصيات ومحاور العمل، حيث يعمل "صالح" والذي يجسد شخصيته "محمد فراج" في أحد البنوك، ومتزوج من "رانيا" والتي تجسد شخصيتها "هبة مجدي" والتي تعمل في إعداد أحد البرامج التلفزيونية.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 1

وخلال أحداث الحلقة، تحدث أزمة في حساب أحد عملاء البنك الذي يعمل به "صالح"، ليبدأ "صالح" في البحث وراء ذلك الحساب ليجد أن أرباح شهادات العميل لا تضاف للحساب، ويكتشف شبهة سرقة الأرباح لأحد الحسابات الأخرى بنفس البنك.

وعلى الفور يواجه "صالح" مديره في فرع البنك، والذي يحتد عليه في الحديث ويحوله للتحقيق، نتيجة ما تحدث به وبسبب أسلوبه معه.

على الجانب الآخر وعن طريق الصدفة، تقدم "رانيا" هبة مجدي إحدى حلقات البرنامج كمذيعة لأول مرة، ليقتنع بها مديرها في البرنامج ويكلفها بأن تكون مذيعة البرنامج الرئيسية.

وفي المساء، تقيم "رانيا" احتفالا عائليا رفقة أسرتها، غير أن "صالح" يظل مشغول البال بالتحقيق معه في العمل، لتهاجمه رانيا بسبب عدم اهتمامه بما تقدمه أو تشجيعها عليه، ويتطور الأمر لاستدعاء خلافات قديمة بين الطرفين، لينتهي الحوار بطلاق صالح لرانيا، ويتفق معها انه سيترك المنزل في الصباح دون أن يخبرا ابنتهما "جيسيكا حسام الدين" بذلك.

إلقاء القبض على محمد فراج

وبصورة مفاجئة، وفي آخر مشاهد الحلقة الأولى، تذهب الشرطة لمنزل "صالح" في الصباح وتلقي القبض عليه، وتنتهي الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.